Inbrekers stelen voor 85.000 euro bij fietsenzaak in Barneveld: ‘Het doet gewoon pijn’

Veluwse campings woedend op kabinet: ‘Stappen zo nodig naar de rechter’

12:27 Dat campings en vakantieparken pas op 1 juli weer helemaal open mogen, is de sector in het verkeerde keelgat geschoten. ,,Hier leggen wij ons niet bij neer’’, zegt regiomanager Ivo Gelsing van branchevereniging Hiswa-Recron. ,,We zijn op oorlogspad en stappen zo nodig naar de rechter.’’