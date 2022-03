Ingetogen Passie komt terug in Ede: ‘We kiezen bewust voor een viering in een kerk in plaats van op een marktplein’

Ontsnappen uit een bus moet scholieren warm krijgen voor lerarenop­lei­ding

Honderden potentiële studenten zaten zaterdag vast in een streekbus bij de Christelijke Hogeschool in Ede. Maar geen paniek: de studenten lieten zich vrijwillig opsluiten. De bus deed dienst als mini-escaperoom en is onderdeel van een voorlichtingscampagne die meer studenten naar de lerarenopleiding moet trekken.

