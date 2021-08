Invasie e-choppers leidt tot irritatie in Veluwse bossen: ‘Op smalle paden geldt recht van de sterkste’

Het wordt steeds drukker op de fietsroutes in de Veluwse bossen. Doordat veel smalle paden niet zijn toegerust op deze invasie van tweewielers, zorgt dat voor irritaties over en weer. Naast de beruchte wielrenners, vormen met name de colonnes elektrische choppers een steeds grotere ergernis. ,,Fietsers worden tot afstappen gedwongen.’’