Inzamelen voor Oekraïne gaat door bij boerderij De Hooilanden, maar wel meer gericht

,,Als ik er nu op terugkijk, was het overweldigend en ook geweldig”, zegt Lodewijk Pool. ,,De betrokkenheid ook van mensen uit Bennekom en andere plaatsen, overal in Nederland. Iedereen hielp mee. Het ging zo snel. Het maakte ook iets duidelijk: hoe boeren voor boeren in actie komen. En hoe snel het dan gaat. Voordat Giro555 echt was opgestart, stonden er acht gevulde vrachtwagens van ons al in Oekraïne.”



Via overslagpunten in Polen en Oekraïne belanden de spullen waar ze dringend nodig zijn. ,,Als ik dan zie dat generatoren in een dorp een eindje ten zuiden van Kiev terechtkomen, waar de stroom is uitgevallen, en dat mensen op die manier hun leven weer ietsje meer op orde krijgen... dat doet mij veel. Dan besef je ook heel goed waarom dit zo nodig is en blijft.”