Jaar cel geëist om uitvechten vete tussen families voor school

De officier van justitie had vrijdag geen goed woord over voor de families die in september 2016 op de openbare weg voor middelbare school Pantarijn in Wageningen met elkaar op de vuist gingen.

Scholieren filmen

Vroeg hij de rechtbank vorige week nog werkstraffen op te leggen bij twee mannen van de ene familie, gisteren eiste hij celstraffen voor twee mannen en een vrouw van de andere familie.

Hij geloofde niet in het relaas van de 42-jarige vrouw dat ze de man die voor haar auto wegsprong helemaal niet had gezien. Beelden van haar dashcam, die in de rechtszaal werden getoond, lijken iets anders te zeggen. De vrouw rijdt op een man af. Hij schrikt op en springt opzij. Er klinkt een klap. Er blijkt een fiets te zijn geraakt. ‘Je gaat dood. Je gaat dood’, roept de vrouw als ze uitstapt.

Scholieren filmden vanuit de klas hoe ze vervolgens een knuppel uit haar kofferbak haalde en op de al op straat vechtende families afging. Later nam haar dashcam op hoe ze tegen een ander zei dat ze iemand vol in zijn gezicht had geslagen.

Spade

De officier van justitie wil dat ze anderhalf jaar cel krijgt waarvan een half jaar voorwaardelijk voor poging tot doodslag. Verder zou ze haar rijbewijs voor een jaar moeten inleveren en voor vijf jaar uit de buurt van de andere familie moeten blijven.

Haar 45-jarige echtgenoot hoorde vijftien maanden waarvan negen maanden voorwaardelijk en hetzelfde contactverbod eisen. Hij was die dag, onder de ogen van de scholieren, met zijn auto op een andere auto ingereden en daarna anderen te lijf gegaan.

Een derde lid van de familie (36) hoorde dezelfde straf eisen. Hij had iemand met een spade aangevallen.

De verdachten van vorige week zijn vanwege de vete uit Wageningen vertrokken en wonen nu in Ede. Ook zij hoorden eisen dat ze geen contact met de andere familie mogen zoeken.