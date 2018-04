Jaar cel na doodrijden 18-jarige

Rhine Town laat Junushoff weer swingen

16:16 WAGENINGEN - Koningsdag wordt in Wageningen swingend afgesloten. Liefst zes muzikale acts treden op bij het jubileumfeest van de 40-jarige Jazz at the Rhine Town Club in de Junushoff. Komt er in 2028 ook een 50-jarig feest? ,,Zeker weten’’, zegt bestuurslid Gerard Gerritsen. ,,Onze club swingt nog steeds.’’