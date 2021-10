‘Je bent goed zoals je bent’: leerlingen sturen Sam en vriend kaarten na scheldpartij vanwege regenboogvlag

video's Ongeluk na ongeluk, buitenge­bied van Ede is een racebaan: ‘Iedereen denkt dat hij Max Verstappen is’

10 oktober EDE - De dochter van Hermien de Jong uit Lunteren is zeven jaar geleden aangereden. Ze fietste op de Kruisbeekweg in haar woonplaats, onderweg naar school in Veenendaal. Een automobilist schepte haar van achteren. Ze kan het navertellen, maar hield aan het ongeluk hersenletsel over, vertelt haar moeder. ,,Dat is zuur.’’