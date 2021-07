Jeugdgevangenis voor jongen die wielrenster uit Veenendaal ernstig verwondde en doorreed

Revalide­ren­de voetballer Nour (14) overspoeld met kaarten na zwaar ongeluk in Veenendaal: ‘Hij staat er niet alleen voor’

7:30 Op zaterdag 29 mei was Nour Azarkane uit Veenendaal betrokken bij een zwaar ongeval. Al fietsend kwam het 14-jarige jeugdlid van voetbalvereniging VRC in botsing met een automobilist. Na zes weken in het Wilhelmina Kinderziekenhuis werkt de tiener sinds deze week in revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht verder aan zijn herstel.