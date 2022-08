Jonge bomen moeten een handje geholpen bij aanhoudende droogte

Komend voorjaar opent horeca op Kwintelooi­j­en

RHENEN - Er wordt al jaren over gesproken, maar tot op de dag van vandaag is er niets van te zien, een horecagelegenheid in natuurgebied Kwintelooijen in Rhenen. Maar er is goed nieuws voor de natuurliefhebbers die ook wel eens een drankje of hapje willen pakken na een lange wandeling. Komend voorjaar is dat mogelijk.

6 augustus