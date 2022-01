Jongen (14) die met mes gestoken is, vlucht naar gemeentehuis in Rhenen

Open op zondag? Bennekomse winkeliers staan niet te springen: ‘Mij niet gezien’

BENNEKOM - Wel of niet open op zondag. Een vraagstuk dat al jaren speelt in Bennekom, veel meer dan in de andere buitendorpen in de gemeente Ede. Tot nog toe bleven de winkels er gesloten op zondag, maar als het aan de plaatselijke ondernemersvereniging ligt gaat dat veranderen. Wat vinden Bennekommers daarvan?

