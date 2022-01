Jongen van 16 moet hand missen na ongeluk met zwaar vuurwerk

Het ging mis toen rond 18.15 uur een Cobra 6 plotseling ontplofte terwijl de 16-jarige die in zijn hand had. De jongens zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



De Cobra is een reeks illegaal vuurwerk, de Cobra 6 is de populairste. John van Houten, pyrotechnicus bij Vuurwerkstunthal in Elst, zei eerder tegen deze nieuwssite dat er 48,5 gram kruit in de Cobra 6 zit. Dat is bijna 25 keer zoveel als in Nederland per consumentenknaller is toegestaan.



Vorig jaar verloren zeker twee jongeren in onze regio eveneens hun hand bij het afsteken ervan.