Motto Wageningse jongerenpartij: Hallo, er zijn ook jongeren in de stad

Mark Reijerman (27 jaar jong) is de enige student in de gemeenteraad van een stad die barst van de jeugd. Dat moet veranderen. Het is nogal een monsterverbond, tussen groepen die misschien alleen met elkaar gemeen hebben dat ze jong zijn en in Wageningen wonen.

Dankbaar

Reijerman doet al enkele jaren ervaring in de gemeenteraad op binnen de Stadspartij Wageningen: ,,Daar ben ik ze dankbaar voor. Maar ik vond het nu tijd om mij exclusief in te gaan zetten voor al die jongeren in onze stad. Want hoe groot die groep ook is, in het stadhuis kom ik ze zelden tegen en wordt hun geluid vaak niet gehoord. Ik denk echt dat we straks zo'n drie tot vier raadszetels kunnen halen.’’