Jongetjes en vrouw gewond bij brand in woning Veenendaal

De drie gewonden zijn bij de buren onder de douche gezet voor verkoeling. Ze werden vervolgens behandeld door personeel van een opgeroepen ambulance. Ook is een traumahelikopter met een mobiel medisch team opgeroepen voor de hulpverlening.



Uit voorzorg heeft de brandweer meerdere eenheden uit de regio ingezet bij de bestrijding van de brand. De brand in de keuken is inmiddels geblust, ook een brandhaard in een spouwmuur is achterhaald en onder controle. De brand is uitgebroken in een frietpan in de keuken, bevestigt de brandweer.