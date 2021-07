Jorg is pas 13 en nu al molenaar: ‘Ik werd altijd wildenthousiast van ronddraaiende wieken’

natuur van nabij Boer helpt jonge grutto’s

1 juli Vanaf Veenendaal maken we eind juni een fietstocht langs de Grift, op de grens van Utrecht en Gelderland. In het riet horen we de karekieten, en in de lucht de kieviten, de grutto’s en de wulpen. We fietsen langs een schitterend weidevogelgebied met vorig jaar meer dan 80 nesten van kieviten, 4 gruttonesten, 4 nesten van scholeksters, 4 tureluurnesten en 2 broedende wulpenparen.