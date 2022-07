Josje Booms maakt tekeningen van Rhenen met een speelse knipoog: ‘De Westpoort werd ineens een vriendelijk pandje’

Op zoek naar een nieuwe hobby na haar pensioen begon de Rhenense Josje Booms nog geen jaar geleden met tekenen. Nu al exposeert ze haar werk in het Huis van de Gemeente in haar woonplaats. ,,Bij de Bruna zag ik een folder over ‘urban sketching’, waarbij je buiten of op locatie een tekening maakt. Daarna tekende ik een huisje na uit een tijdschrift. Het leek nergens op, maar ik vond het wel leuk. Dat was de aanzet”, vertelt ze.

Dankbare onderwerpen

Speelse knipoog

Josje Booms probeert heel natuurgetrouw te tekenen. ,,Dat doe ik met een speelse knipoog. Mensen zeiden van mijn tekening van de Westpoort dat ik het veel leuker had gemaakt. Eigenlijk is het een onooglijk gebouw, maar het werd ineens een vriendelijk pandje.”



Dat ze gevraagd werd om te exposeren in het Huis van de Gemeente, vindt ze schitterend. ,,Dat was naar aanleiding van mijn tekeningen die ik op een Facebookgroep over Rhenen had gepost. Ik was helemaal verbluft. Wie had dat een jaar geleden gedacht?”



Op de expositie, die nog enkele weken is te zien, hangen achttien werken. ,,Ik heb ze gegroepeerd naar gebied, dus je loopt als het ware zo van het ene naar het andere straatje.” Uitgetekend is Booms nog lang niet in Rhenen. ,,De Cunerakerk heb ik al zo’n acht keer gehad. Een onderwerp kan ik altijd vanuit een andere hoek vastleggen. Ik ga hier zeker nog een tijd mee door.”