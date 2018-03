Jumbo opent 's lands eerste 'verspillingsschap' in Wageningen

Het schap wordt dinsdag gezamenlijk in gebruik genomen door Wageningen UR-topvrouw Louise Fresco, burgemeester Geert van Rumund en supermarkteigenaar George Verberne. In het schap komt voedsel te staan van tientallen producenten, zoals de Betuwse Krenkelaar, die voorkomen hebben dat voedsel weggegooid zou worden.



De Wageningse wethouder Lara de Brito is enthousiast : ,,Het is belangrijk om stappen te zetten richting klimaatneutraal en minder armoede. Wageningen is een groene en sociale kennisstad, met inwoners met een open blik naar de wereld en met veel kennis over hoe om te gaan met ons voedselsysteem.



De komende maand zijn er diverse activiteiten in Wageningen om hier de aandacht op te vestigen. Om iets groots te bereiken moet je klein beginnen, Wageningen is daarvoor de ideale proeftuin.’’ Er wordt onder meer nauw samengewerkt met het kennisinstituut over voeding bij uitstek: Wageningen University & Research.