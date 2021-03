Justitie: ‘Verdachten fipronilzaak probeerden vaten met fipronil weg te moffelen’

Justitie schetst vandaag bij de rechtbank in Zwolle een totaal ander beeld van de verdachten in de zogenoemde fipronilcrisis, dan de verdachten zelf. IJ. en Van de B. stelden eerder vandaag dat ze niet wisten dat ze fipronil gebruikten om stallen van bloedluis te bevrijden.



Dat ze de naam fipronil pas kort voor het uitbreken van de crisis voor het eerst hoorden en dat hun Belgische leverancier R. bezwoer dat het een afgebroken vorm van fipronil was, die wel was toegestaan: ,,We wilden de boeren juist helpen.’’