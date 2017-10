Tweede Kamer eist opheldering over fouten in onderzoek Lelystad Airport

LELYSTAD - De Tweede Kamer wordt binnenkort geïnformeerd over de fouten die zijn gemaakt in de milieueffectrapportage (MER) van Lelystad Airport. CDA’er Martijn van Helvert vroeg woensdag een zogenoemde technische briefing aan. Dat deed hij ook namens VVD, D66, ChristenUnie en GroenLinks, waardoor er een meerderheid is.

Vorige week gaf vertrekkend staatssecretaris Sharon Dijksma toe dat er fouten zijn gemaakt in de MER van vliegveld Lelystad. Hierdoor wacht Oost-Nederland in de toekomst mogelijk meer vliegtuigoverlast dan tot nu toe is aangenomen. Dijksma zegde toe dat het geluidsonderzoek gedeeltelijk wordt overgedaan. Ze verwacht de resultaten in november.

Tijdens de technische briefing worden de partijen door het ministerie, het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) en de onafhankelijke Commissie-MER bijgepraat over de fouten in de MER en welke consequenties dat heeft. 'Door het ontvangen van technische kennis, kunnen Kamerleden beter beoordelen wat de implicaties van de geconstateerde fouten zijn', schrijft Van Helvert op Facebook. Het is nog niet bekend wanneer de bijeenkomst gehouden wordt.

Kamerdebat

GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger wil dat er na de technische briefing ook een Kamerdebat komt over de fouten in het Lelystad-onderzoek.

Lelystad Airport opent in 2019 als vakantievliegveld. De afgelopen maanden is in Oost-Nederland veel onrust ontstaan over lage vliegroutes die over grote delen van Gelderland en Overijssel zullen gaan.