Kamer steunt regio in strijd tegen vliegtuiglawaai

Edese wethouder niet veel wijzer na debat laag­vlieg­rou­tes

20 september EDE - De Edese wethouder Leon Meijer zat gisteren vijf uur in de Tweede Kamer om het debat over de uitbreiding van vliegveld Lelystad aan te horen. Het ging in Den Haag met name over de routes van en naar de Flevopolder. Meijer ging er met veel vragen heen, maar kwam met bijna net zoveel vragen weer terug naar Ede.