Kamerdebat over fouten Lelystad Airport

Motie aangehouden

Gevolg is wel dat de motie waarin wordt opgeroepen om Lelystad Airport uit te stellen en eerst het luchtruim opnieuw in te richten is aangehouden. Dinsdagmiddag zou de Tweede Kamer over deze motie van SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren stemmen.

,,We hebben de motie aangehouden omdat er nog dit jaar een debat komt over de mer van Lelystad Airport”, zegt indiener Cem Lacin van de SP. ,,We wachten dit even af, zodat alle informatie met de Kamer is gedeeld. Daarna dienen we onze motie om Lelystad Airport uit te stellen opnieuw in en hoop ik dat de regeringspartijen overtuigd zijn.”