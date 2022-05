Kampement met tenten en voertuigen in het Rhenense veld; en dan door naar Achterveld en Nijmegen

Argeloze wandelaars en fietsers kijken vreemd op als ze in een weiland langs de Rhenense Grebbedijk een bijzondere camping zien verrijzen. De eerste van 70 militaire voertuigen van Keep Them Rolling zijn inmiddels neergestreken, de eerste legertenten zijn ook al opgebouwd.

Later deze week worden vanuit ‘Bivak KTR’ de in mei 1945 onder de naam Faust uitgevoerde voedseltransporten naar het dan nog bezette West-Nederland in herinnering gebracht.

Over een drietal uitgezette routes zetten jeeps, kleine trucks, motoren en zelfs enkele amfibievoertuigen van donderdag tot en met zaterdag koers richting achtereenvolgens Achterveld, Nijmegen en Utrecht.

,,We kijken ernaar uit”, zegt Bram Goudkuil (29) namens Keep Them Rolling. ,,Veel mensen, ook in deze omgeving, weten niet dat tegen het einde van de oorlog vanuit de Nude tussen Wageningen en Rhenen door de geallieerden voedsel naar met name de grote steden Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam is vervoerd. Daar was de nood het hoogst.”

Mobiel erfgoed rijdend houden

Buiten het feit dat hobbyisten als Goudkuil er plezier aan beleven ‘het mobiele erfgoed rijdend te houden’, willen ze stilstaan bij die voedseltransporten. ,,Op 5 mei rijden we in groepen van steeds tien voertuigen via een tussenstop rond het middaguur op de Markt in Veenendaal naar Achterveld. Daar werd ruim 75 jaar geleden, op 28 en 30 april 1945, in de dorpsschool het akkoord bereikt met de Duitse bezetter dat grootschalig transport over de weg mogelijk maakte naar bezet gebied.”

Het bivak van de leden van Keep Them Rolling wordt opgebouwd langs de Grebbedijk in Rhenen, van daaruit worden later deze week tochten met militaire voertuigen naar Achterveld, Nijmegen en Utrecht gemaaktg.

,,Op vrijdag rijden we grotendeels langs de Waal naar Nijmegen”, vervolgt Goudkuil. ,,Vanuit die stad werd het veelal uit Engeland, maar zelfs uit Zuid-Amerika afkomstige lang houdbare voedsel in blik overgeladen uit treinen in legervoertuigen. En zo werd alles verder vervoerd naar opslagplaatsen bij de ENKA-fabriek in Ede en naar de Nude. We maken vrijdagmiddag op de terugweg bij De Smederij in Ede (op het voormalige kazerneterrein, red.) een stop.”

Duizend voedselkisten

Nagebouwde, lege voedselkisten (‘duizend in totaal’) staan nu op het campingterrein opgestapeld. ,,Alle deelnemers krijgen er eentje, de rest kan door belangstellenden worden gekocht. We rijden op zaterdagochtend vanuit ons bivak heen en weer richting Utrecht”, besluit Goedkuil. ,,Voorafgaand aan de laatste rit wordt symbolisch voedsel overgedragen aan de verschillende voedselbanken in de regio.”

Zondag wordt de start gemaakt om de tijdelijke camping te ontmantelen. ,,Op dinsdag is deze plek weer een weiland.”

