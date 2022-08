Kans op onweer kan voorpret bij bouwdorpen niet deren

Ton van den Broek verliefd op zijn Motobi uit 1969: ‘Grijze kuip en rood frame, mooier kan het niet’

Alweer voor de 27ste keer racen klassieke motoren zaterdag over het stratencircuit op bedrijventerrein De Faktorij in Veenendaal. Ton van den Broek steelt er, in zijn woonplaats, de show met een in het oog springende Motobi Pesaro.

12 augustus