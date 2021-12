Kerkklokken gaan midden in de nacht af: ‘Bloedirritant’

UPDATE Drie personen naar ziekenhuis door koolmonoxi­de­ver­gif­ti­ging: ‘Had heel anders kunnen aflopen’

EDE - Door een koolmonoxidelekkage in een woning in Ede zijn zondagavond twee mensen onwel geworden. Ze wisten op tijd hulp in te schakelen. Anders had het heel anders kunnen aflopen, zegt Lammert Flier, woordvoerder van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. ,,Koolmonoxide is echt een sluipmoordenaar.”

