Kettingbotsing op de A12 bij Ede zorgt voor verkeershinder: één persoon naar ziekenhuis

Lezingen rond ‘Gezicht op Rhenen’, het topstuk van Jan van Goyen dat Stadsmuse­um aan wil kopen

Het Stadsmuseum Rhenen gaat een serie lezingen houden over het schilderij ‘Gezicht op Rhenen’ van Jan van Goyen. Dat 17de-eeuwse werk hangt nu tijdelijk in het Rhenense museum en de wens is om het schilderij aan te kopen.

19:24