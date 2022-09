Kinderkermis in Ede schot in de roos: ‘Was gaaf, zeker toen-ie rond draaide in de lucht. Niet normaal’

Het is ‘papadag’, voor Tije Kleikamp een mooie gelegenheid met zijn zoon een rondje te maken over de kinderkermis op het Raadhuisplein in Ede. ,,Alles wat hard rond draaide, vond ik vroeger leuk. Mijn zoon houdt meer van iets rustiger.”

Aristides (6) hangt in gordels en veert na een kleine afzet op de trampoline sierlijk een meter of drie de lucht in. . ,,Superleuk!”, schreeuwt hij. Papa geniet mee. ,,Aristides wil ook graag snoepjes eten. En naar het Funhouse, iets met water. Het is lekker warm, dus helemaal niet erg als we een beetje nat worden.”

Kleikamp senior kan vanaf hier over het kermisterrein kijken. ,,De Crazy Attack lijkt mij wel wat. Flink ronddraaien en lekker hoog. Als zoonlief vanavond ligt te slapen, kom ik misschien terug om een rondje te maken. Nu mag Aristides kiezen.”

‘Ik maak filmpje vanaf de grond’

Siwar Zydeen tuurt omhoog, zijn twee kinderen zitten in de Crazy Attack. ,,Ik maak een filmpje vanaf de grond. Ik ga daar niet in. Zal blij zijn als die twee zo weer naast mij veilig op de grond staan.”

Een minuutje later gaat die wens in vervulling. Zoon Ali (10) krijgt een klopje op zijn schouder. ,,Was top, zeker toen-ie rond draaide in de lucht. Niet normaal. Eén keertje was voor mij wel genoeg.” Saya (9) schudt met haar hoofd. ,,Ik wil nog wel een keertje. Spannend is leuk.”

Sawir wijst zijn kinderen de weg naar iets minder avontuurlijke attracties. Saya schakelt snel om. ,,Wat ik ook graag wil, is iets winnen. Met zo’n grijper of anders met ballen gooien.” Pa haalt opgelucht adem. ,,Ik vind het leuk om hier te zijn. Vooral omdat de kinderen zo genieten.”

Kinderkermis loopt lekker

De kinderkermis loopt lekker, zegt Johan Ordelman junior bij de kassa van Jumbo, de vliegende olifantjes. ,,Mijn vader Johan is kermisexploitant, we zijn blij dat de kinderkermis in Ede aanslaat. Jaren was er hier niks. Een kermis voor kinderen betekent geen botsauto’s en Breakdance, waar karretjes hard om elkaar heen draaien. Dat trekt veel jongeren, dit is een familiekermis.”

Om tien uur ’s avonds is doordeweeks sluitingstijd, op vrijdag en zaterdag een uur later. ,,De muziek stopt een uur eerder. Dat werkt goed, zo stroomt het terrein geleidelijk leeg”, zegt Ordelman. ,,Woensdagmiddag is altijd top. Kijk eens wie er in de olifantjes zitten: kinderen, papa’s, mama’s en grootouders. Voor jong en oud.”

