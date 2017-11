Volgende week duidelijkheid voor failliete horeca Wageningen

De Tielse curator zegt dat de tijd om te bieden 'heel kort' is: ,,We willen snel duidelijkheid voor alle betrokkenen. Donderdag zijn alle stukken klaargemaakt door ons, nu is het aan de bieders om snel te reageren.’’



Bij de acht bedrijven werken 150 medewerkers. Dit weekeinde draaien alle bedrijven gewoon door en zijn gasten er meer dan welkom.



Naar verwachting wordt medio volgende week meer duidelijk over de toekomst van in ieder geval een deel van de acht horecabedrijven die getroffen zijn door het faillissement van de Jaap Venendaal Groep.