Koning Willem-Alexander bij 100-jarig jubileum Wageningen Universiteit

Over heel de wereld is de WUR een begrip

7:54 WAGENINGEN - Wageningen Universiteit bestaat 100 jaar. In die tijd is haar naam over heel de wereld gevestigd. En professor Louise Fresco, topvrouw van het College van Bestuur van Wageningen University & Research Centrum windt er geen doekjes om: ,,De wereld zit vol mensen die zich heel graag en vol overtuiging hun hele leven lang Wageninger noemen.''