Koning Willem-Alexander op bezoek bij boer Bart en zijn collega’s op de Veluwe

Meer boeren willen weg uit Nederland: ‘In Duitsland zijn geen dure fosfaat­rech­ten’

STEENDEREN - De grootste melkveehouder van Nederland, Vreba Melkvee van de familie Van Bakel, vertrekt uit de Achterhoek en heeft een boerderij gekocht in Duitsland. Reden, aldus de Van Bakels: de regels zijn daar minder streng. Ze zijn niet de enige. Het aantal boeren dat nadenkt over emigreren is het afgelopen jaar toegenomen.

13 oktober