'Koop 14.000 e-bikes voor werknemers WUR en leg geen asfalt'

Weerstand tegen betaald parkeren 'per blok' in Veenendaal

12:22 VEENENDAAL Betaald parkeren in Veenendaal per minuut - zoals nu - of in blokken van 1 euro? Dat laatste is een plan van het college van B en W om wat te doen aan de grote tekorten. De winkeliers hebben dat al afgeraden. En de gemeenteraad lijkt er ook weinig zin in het hebben.