Kootwijkerbroekse stroper die ook katten en een hond neerknalde, hoort in hoger beroep weer celstraf eisen

Kootwijk-Loobos

B. wordt verdacht van stroperij, illegaal wapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Hij zou vooral in natuurgebied Kootwijk-Loobos illegaal hebben gejaagd. Zonder een geldige jachtakte schoot hij in vier maanden tijd minstens zestig ganzen en andere vogels, wilde zwijnen en een big. Ook werden katten, een roofvogel en een hond slachtoffer. De zaak kwam in 2014 aan het licht toen er een anonieme brief binnenkwam waarin B. beschuldigd werd van stropen. Hij zou het vlees gebruiken bij een jaarlijkse wildbarbecue. Uit WhatsApp-berichten en tapgesprekken bleek dat B. en de acht anderen erg denigrerend spraken over de dieren. Volgens het OM blijkt uit het hele dossier ‘grote minachting voor de natuur’.

Respect

Sommige van de medeverdachten zijn of waren wel in het bezit van een geldige jachtakte en ook B. heeft er ooit zelf één gehad. ,,Met het behalen van de jachtakte wordt juist de liefde voor de flora en fauna bijgebracht. Jagen helpt de natuur in stand te houden en van een jager wordt dan ook verwacht dat hij met respect voor het dier jaagt en zeker niet op de manier waarop de verdachte bezig was”, zei de advocaat-generaal van het OM tijdens het requisitoir.



B. wordt gezien als de spil in de zaak omdat hij zich ook bezighield met het verwerken van wild dat door anderen illegaal was geschoten. Ook organiseerde hij jachtpartijen voor jachtaktehouders waarin hij zelf mee schoot. Om de strooppartijen te kunnen uitvoeren handelde hij op grote schaal in wapens en had hij zelf ook illegale wapens voor handen. Daarnaast is B. al meerdere keren in aanraking geweest met politie en justitie. Een forse straf is volgens het OM daarom op zijn plaats. De andere acht verdachten in de zaak hoorden voornamelijk taakstraffen tegen zich eisen.