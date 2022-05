Krakers keren in juli legaal weer terug bij Vada: ‘We zijn positief ontvangen’

De krakers beloven uiterlijk dinsdag het terrein van de voormalige drukkerij Vada te verlaten, de gemeente en projectontwikkelaar beloven dat er de krakers er in juli legaal tijdelijk terug kunnen keren. Zij mogen daar dan blijven tot de nieuwbouw er in 2024 en 2025 van start zal gaan. ,



,We hebben besloten de gemeente en de projectontwikkelaar te vertrouwen. We vinden het tof dat ze dit proces aan willen gaan’’, zegt kraakster Yani (achternaam is bij redactie bekend). ,,We kunnen in juli legaal terugkeren. Of we dat met zijn achten doen of dat er een ander aantal mogelijk is wordt nog overlegd. Het moeten er in ieder geval niet meer worden dat dit terrein en de omwonenden op een goede rustige manier aankunnen.’’

Positieve reacties

Yani en haar mede-krakers hebben in de afgelopen dagen positieve reacties gekregen van de omwonenden en van de bedrijven in de omgeving: ,,We zijn positief ontvangen, zeker wanneer wij uitleggen dat we dit doen om het proces van de bouw te bespoedigen. We voeren actie tegen de leegstand en de woningnood, dit is een mooi terrein dat al jaren braak ligt. Dat doen we soms misschien door net buiten de lijntjes te kleuren of de grenzen op te zoeken. Maar we doen dit met een doel om iedereen er van te doordringen dat bouwprojecten niet te lang moeten blijven liggen.’’

Plekje zoeken bij vrienden

Komende dinsdag is er een nieuw overleg gepland tussen gemeente, Steenvliet en krakers: ,,Onderdeel van de afspraak dat wij in juli legaal kunnen terugkeren is dat wij voordat we om tafel gaan zitten het Vada-terrein hebben verlaten. We gaan tijdelijk weer een plekje zoeken bij vrienden en familie. We zien er naar uit om samen met iedereen, inclusief omwonenden, te werken aan een goed nieuwbouwplan.’’