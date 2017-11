Laagvliegen? 'Dat moeten we niet doen'

Van de Bunt heeft diverse redenen voor haar weerstand tegen het laagvliegen over Ede en de Veluwe. ,,Ik ben zelf erg tegen de geluidsoverlast die het laagvliegen met zich mee gaat brengen. Maar denk ook aan fijnstof. Dat gaat voor extra overlast zorgen bij mensen met astma of COPD. En Nederland heeft toch ook het klimaatakkoord van Parijs getekend? Dat zou de hoeveelheid CO2 in de lucht moeten verminderen, maar met 10.000 extra vakantievluchten vanaf Lelystad gaat het natuurlijk precies de andere kant op.''



Het klimaatakkoord is voor haar juist weer wel een goede reden om de vliegtuigsnelweg, zoals ze het noemt, veel hoger te laten lopen. ,,Dan is er in elk geval veel minder herrie en omdat de lucht ijler is, is het brandstofverbruik minder zodat er ook minder schadelijke uitstoot van fijnstof is.'' Van de Bunt voegt er wel aan toe dat zij, en ook de actiegroep, in principe niet tegen vliegen zijn. ,,Dat moet iedereen voor zichzelf uitmaken.''