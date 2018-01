Leendert brengt dood dier weer tot leven in zijn eigen winkel

videoEDE - Met handige bewegingen vouwt Leendert Houweling de huid van een edelhert om een soort mal van het imposante dier. De 38-jarige Edenaar zet zijn dieren sinds een paar weken op in zijn eigen winkel , naast de AH in de Grotestraat in Ede.

De winkel is het hoogtepunt in zijn bestaan als preparateur, een hobby die hij als 12-jarig jongetje oppikte.

,,Ik had als jochie een opgezette sperwer’’, kijkt Houweling terug. ,,Toen vond ik een dode jonge kokmeeuw. Ik stopte hem in de diepvries - vond mijn moeder niet zo leuk - en ik wilde hem opzetten, maar dat kostte 175 gulden. Dat was toch een beetje veel geld voor een 12-jarige." Daarop schreef hij een brief naar de Nederlandse vereniging van preparateurs. ,,Ik kreeg als antwoord het adres van een man in Ede, die bij zijn moeder op zolder dieren prepareerde. Die wilde het mij wel leren, ik ben twee jaar bij hem in de leer geweest.’’

Schoonheid

Dat hij nu de kunst van het prepareren beheerst, blijkt uit een kleine blik naar de muur van zijn winkel. Damhert, wasbeer, wild zwijn en patrijs staan of hangen broederlijk naast elkaar, keurig opgezet en toe aan een tweede leven ergens in een huiskamer. ,,Het leuke aan het prepareren en opzetten vind ik dat je een beest conserveert en weer tot leven brengt. Op die manier kan een breder publiek genieten van de schoonheid van de dieren en kunnen veel mensen veel dichter bij de dieren komen dan ze normaal zouden kunnen.’’

De Edenaar krijgt veel kerkuilen, boommarters en ijsvogels aangeboden om op te zetten. ,,Dan vinden mensen een dood dier en vinden ze het zonde om het beest weg te gooien. Dan komen ze bij mij terecht.’’ Honden en katten zet Houweling niet op. ,,Cavia's of een konijntje ook niet. Daar komt zoveel emotie bij kijken. Het komt ook te dichtbij. Een vos is een vos. Als je die opzet, hoeft het niet 100 procent het dier te worden dat het ooit was.’’

Quote Een vos is een vos. Als je die opzet, hoeft het niet 100 procent het dier te worden dat het ooit was Leendert Houweling

Doodgereden

Veel huiden die hij prepareert, haalt Houweling bij de looijerij of de poelier. ,,Anders worden ze weggegooid, dat vind ik zonde.’’ Huiden van damherten komen uit Engeland, van moeflons uit Duitsland. ,,Andere dieren zijn doodgereden of afgeschoten door jagers. Dode vogeltjes zijn vaak tegen het raam gevlogen.’’

Houweling is niet alleen van de dode natuur. ,,Ik vind het prachtig om buiten te zijn. Ik heb ook van jongs af aan altijd door de bossen gezworven. In de natuur ben je in een totaal andere wereld, een wereld waar je niet wordt geleefd. Ontmoetingen met wild blijven je altijd bij. En dat kan hier in Ede al op een paar honderd meter van het centrum. Elke keer weer verbaast het me dat je zulke grote dieren als zwijnen, herten en reeën ziet. Dat alles bij elkaar heeft me gevormd tot wie ik nu ben.’’

Jagen

Houweling is ook jager. Wie met eigen ogen de mooie natuur van Houweling wil zien, kan bij hem ook terecht voor een wandelexcursie door de Veluwse bossen en heidevelden. ,,En ik geef ook kookworkshops in de natuur. Bijvoorbeeld met stoofvlees van wild. Dat is het allermooiste vlees dat er is. Het komt zo uit de natuur, het ultieme scharrelvlees.’’

Het is haast niet voor te stellen dat Houweling ook jaren een 'gewone' baan heeft gehad. ,,Ik heb bijvoorbeeld acht jaar in de winkelinrichting gezeten en veel grafisch werk gedaan. ,Maar beetje bij beetje ben ik terechtgekomen op de plek waar ik nu zit. Prachtig dat ik van mijn hobby mijn beroep heb kunnen maken.’’