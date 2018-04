Lelystad Airport mag verder, maar nog niets gedaan aan laagvliegroutes

Verdachte opblazen flitspaal: 'Ik dacht dat we gewoon rotjes gingen afsteken'

18 april ,,Ik had geen idee dat we het vuurwerk aan de flitspaal zouden gaan binden. Ik dacht dat we gewoon wat rotjes af gingen steken’’, zegt Tijmen B. Samen met een vriend bond hij in januari een lawinepijl aan een flitspaal in Doorn op de Utrechtse Heuvelrug.