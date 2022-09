Leuk dat DI-RECT het zo goed doet, alleen niet voor ons

BlogDaar zijn ze weer: de mannen van DI-RECT. Komende zaterdagavond op het podium van Appelpop. Ze timmeren lekker aan de weg, promoot de organisatie het optreden op de eigen Appelpopsite. Een 3FM Award in 2020, de Popprijs in 2021. En ze schreven natuurlijk dé coronasong Soldier On - goed voor een Edison.

Hartstikke leuk dat de Hagenaars zo succesvol zijn en blijven. Wat minder geslaagd voor ons, het selecte clubje journalisten in de regio Gelderse Vallei. Waarom? Het levert ons vooral tijdlijnvervuiling op. Geen bestaand woord, maar dat zou het wel moeten zijn.

Vallei blogt

Journalisten van de redactie Vallei van De Gelderlander schrijven over wat hen bezighoudt en opvalt.

Neem collega Jaap Rademaker, die in Veenendaal woont, over Veenendaal schrijft en ‘s nachts over Veenendaal droomt - al weet ik dat laatste niet zeker, daar praten we niet over op de redactie. Jaap heeft als hij aan het werk is Facebook, Twitter en Joost mag weten welke social media nog meer open staan - met zoekopdracht Veenendaal - om maar niks te missen over Veenendaal.

En hoe heet de zanger van DI-RECT? Veenendaal? Marcel van Veenendaal om precies te zijn. Dus als Van Veenendaal en consorten weer eens een album presenteren, clubtoer uitverkopen, of - zoals ongetwijfeld zaterdagavond in Tiel - een festival plat spelen? Collega Jaap wordt er zot van.

Aardig weetje: Van Veenendaal is in buurgemeente Ede geboren. Alleen hebben wij daar geen last van, omdat de respectievelijke geboorteplaatsen van DI-RECT-leden zelden opduiken in berichtgeving over de band. Waar we dan wél weer last van hebben, is hun basgitarist. Want die heet Wageningen. Bas van Wageningen om precies te zijn.

En zo resteert één stadje in het gebied waarover we elke dag opnieuw de Gelderlander-editie Gelderse Vallei vol schrijven, waar de band DI-RECT helemaal niets mee heeft: Rhenen. Voor zover we weten dan hè?!

Saskia Wassenaar Saskia is journalist in de Vallei en Rivierenland. Zij woont in Wageningen.

