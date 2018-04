Edese Syriër Tarek Alokla speelt hoofdrol in theereclame

videoBENNEKOM - Bij luchtaanvallen in de Syrische stad Aleppo komen vijftien voetbalvrienden van Tarek Alokla om het leven. Bij het vriendenteam Bennekom 8 hervindt de Syriër de lol in het spelletje.

Een voor een ploffen de bezweten spelers van voetbalteam Bennekom 8 neer op de bankjes in de kleedkamer. De Syrische Tarek Alokla (21) deelt bekertjes thee uit en vertelt in zijn beste Nederlands wie hij is en waar hij vandaan komt. ,,Ik wil jullie dit vragen”, zegt hij als hij de aanvoerder een theezakje aanreikt met daarop de tekst: ‘Mag ik bij jullie team?’ Edenaar Alokla speelt de hoofdrol in een commercial van Pickwick. Maar het is geen verzonnen reclamescript, maar gebaseerd op Tareks eigen leven in een land verscheurd door oorlog.

Aleppo

In zijn jeugd speelt Tarek samen met zijn vrienden bij voetbalclub De Vrijheid in Aleppo. De naam van de club staat echter niet symbool voor het leven in de stad. De rebellen die er de macht hebben, zijn redelijk gematigd. ,,Maar in 2012 komt IS steeds dichterbij”, zegt Tarek. Hij woont met zijn familie in Manbij, een stad onder de rook van Aleppo.

Na zijn middelbare school, gaat Tarek rechten studeren in Aleppo. Op een dag wordt hij opgepakt en gevangen gezet. ,,Ik zou deel hebben genomen aan een demonstratie tegen het regime van al-Assad. Volslagen onzin.” Het regime vormt volgens Tarek echter niet het grootste gevaar. Dat komt van de kant van IS. Als bij een van de luchtaanvallen van die terreurorganisatie vijftien van Tareks voetbalvrienden de dood vinden, wil de jonge Syriër weg. Dat is in 2016. ,,Ik heb een maand gerouwd en toen dacht ik ‘dit brengt me niet verder’.” Hij is net op tijd. Twee dagen na zijn vlucht valt IS de stad binnen.

Turkije

Er volgt een tocht dwars door Europa. ,,Ik ben illegaal het land uit gegaan. Op de grens naar Turkije stonden auto’s klaar om ons verder te brengen. We moesten al onze spullen inleveren. Van horloges tot geld.” Tarek wordt naar Gaziantep gebracht, de Turkse stad waar zijn zus woont. Twee dagen blijft hij bij haar en dan reist hij samen met een vriend verder naar Izmir. In een bootje vol vluchtelingen gaan ze over zee richting het Griekse eiland Samos. Een tocht van vijf uur. Vlak voor de kust valt de motor uit en kapseist het bootje in de metershoge golven. ,,De mensen die niet konden zwemmen, verdronken.'' De kustwacht brengt de overlevenden aan land en meteen volgt een ultimatum. ,,We moesten binnen drie dagen Griekenland verlaten.”

Pas in Duitsland heeft Tarek voor het eerst het gevoel dat hij leeft. ,,Ik kreeg er te eten, drinken en een bed.” Na drie dagen München reist Tarek door naar Nederland. Zorgen maakt Tarek zich over zijn familie en zijn vrouw Ghazel. ,, Vaak probeerde ik te bellen, maar contact krijgen was lastig.”

Ede

Quote Op Facebook zag ik een advertentie waarin vluchtelingen gezocht werden die wilden sporten Tarek Alokla Na enkele maanden weet ook Ghazel illegaal het land te verlaten. Inmiddels woont het stel al twee jaar in Ede. Tarek gaat drie dagen in de week naar school om Nederlands te leren en werkt als vrijwilliger in een fietsenzaak. Vier maanden geleden zag dochtertje Elien het levenslicht. In Ede mist Tarek vrienden. Hij wil graag bij een sportclub om mensen te leren kennen. ,,Op Facebook zag ik een advertentie waarin vluchtelingen gezocht werden die wilden sporten.” Het blijkt om een oproep voor een theecommercial te gaan. Tarek zijn verhaal wordt geselecteerd en ze brengen hem in contact met voetbalclub VV Bennekom.

,,Ik werd gebeld met de vraag of wij een Syriër in ons vriendenteam op wilden nemen”, zegt Frank van Doorn, aanvoerder van Bennekom 8. ,,Ik mocht het er met niemand over hebben, want het was een verrassing. Sommigen spelen al vanaf de f-jes samen, dus ik vond het best lastig om het niet met ze te kunnen overleggen.”

Ziek

Op de dag dat Tarek voor de eerste keer kennis komt maken, filmt een crew de ontmoeting. Deze beelden zijn te zien in de commercial. Gisteravond voor het eerst op televisie. Tarek genoot van de opnamen. ,,Ik voelde me net een ster. Maar het was wel heel koud, -10. Ik ben een week ziek geweest.’’ Spannend vond de voetballer het ook. ,,Opeens stond ik in een kleedkamer tegenover elf nieuwe gezichten.” Op Tareks vraag of hij zich bij het team zou mogen aansluiten reageren de jongens enthousiast. ,,Tuurlijk jongen, zolang je maar scoort.”

De eerste paar trainingen zijn onwennig. ,,Ik versta niet alles en het niveau ligt een stuk hoger dan in Syrië.” Van Doorn vertelt dat hij Tarek langzaam uit zijn schulp ziet kruipen. ,,De taal is nog wel een barrière en je merkt dat hij gewend is om op pleintjes te voetballen. In het korte werk is hij goed, maar tactisch moet hij nog wel het een en ander leren.’’

Het verhaal van Tarek maakte indruk op de speler. ,,Je kunt je niet eens een voorstelling maken van wat hij meegemaakt heeft. Dat staat zo ver van ons af. We praten er tijdens het voetballen niet over. Hij is juist bij ons om wat afleiding te hebben.” Tarek is blij met zijn nieuwe voetbalvrienden en gelukkig in Nederland. ,,Maar mijn hart ligt in Syrië.’’