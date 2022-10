Lichaam van man gevonden in Valleikanaal in Veenendaal: ongeval of misdrijf nog niet uitgesloten

De politie ontving rond 15.50 uur een melding van een voorbijganger die een lichaam in het water zag drijven. Hulpdiensten hebben vervolgens de omgeving groots afgezet. De brandweer heeft in de buurt schermen opgetuigd en een politiehelikopter heeft overzichtsfoto's gemaakt.

,,Vaak als er iets in het water wordt aangetroffen, willen we overzichtsfoto's hebben", verklaart de Officier van Dienst (OvD). Vlakbij het water is de aanwezige politie druk in de weer met een fiets. Die zou volgens de OvD ‘iets te maken hebben’ met de vondst van het lichaam ,,Hij stond iets verderop en je hebt altijd te maken met een stukje stroming.” De fiets is inmiddels veiliggesteld in een politiebusje.