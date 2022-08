Liftende studenten en volle collegezalen op De Dreijen

Als eerste was de boekenvoorraad aan de beurt. Want als ik nog eens het loodje leg, wordt een groot deel denk ik afgevoerd naar de kringloop. Of erger, de vuilstort. Dan maar zelf vast een selectie maken. Al bij een van de eerste boeken die ik van de plank haalde, deed ik een onverwachte ontdekking. Daar lag ineens het fototoestel dat ik al sinds 2015 kwijt was.



Wat verder op de stapel een volgende verrassing. Tussen Algemene Zoölogie (van mijn eerste jaar Wageningen) en Outline of English literature (nog van de middelbare school) lag het Boek van Sinterklaas is zoek. Niet dat ik het kwijt was, maar wel grappig. Dat bewaar ik nog even. Die andere twee gingen op een allengs groeiende stapel af te voeren boeken.



Niet veel later volgde kijk, kijk de lh (met allemaal kleine letters), een beeldverhaal over de Landbouwhogeschool. Het stamt van november 1975, de maand dat mijn kamernood werd opgelost met een kamer op Asserpark. Leuk om weer eens doorheen te bladeren. Wat is er veel veranderd in die jaren.



Een foto met liftende studenten, het oude zwembad, het terras van restaurant Stadsbrink en volle collegezalen op De Dreijen. Sommige dingen zijn onveranderd zoals demonstrerende studenten en de mooie omgeving van Wageningen.



Eén ding baarde me wel zorgen: iedereen in het boekje is inmiddels 47 jaar ouder (mits in leven) inclusief mezelf. En het lijkt nog maar zo kort geleden.