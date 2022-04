Lintjesregen in de Vallei: 45 stuks en Ede is de hofleverancier

lintjesregen 2022De Vallei is 45 lintjes rijker. De hoofdmoot van die koninklijke onderscheidingen belandde in Ede waar burgemeester René Verhulst 29 lintjes uit had te delen. Rhenen en Wageningen hadden ieder één lintje te vergeven.

Ede (29)

Ede is 29 nieuwe lintjesdrager rijker. Burgemeester René Verhulst deelde er deze ochtend 28 uit, het 29ste Edese lintje werd in Leeuwarden uitgereikt. Onder de Edese gedecoreerden zitten twee Ridders in de Orde van Oranje-Nassau en een Lid in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden. De overige 26 lintjes zijn onderscheidingen als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Twee ridders

Hans Bosch (68, Ede) begon in 1975 als vrijwilliger bij een wetswinkel. Een paar jaar later werd hij lid van de commissie ‘Jeugdwerk in de kerk’ bij de Gereformeerde Gemeente Leeuwarden. Vervolgens heeft hij vele bestuursfuncties vervuld o.a. bij het creativiteitscentrum De Blauwe Stoep, stichting Vrienden van het Baken, stichting Revalidatievoorzieningen Friesland en het Regtgeleerd Leesgezelschap Themis in Leeuwarden. De onderscheiding is uitgereikt door de burgemeester van de gemeente Leeuwarden. Bosch woont tegenwoordig in Ede.

Louis Fraanje (72, Ede) is geboren en getogen op de Veluwe waar hij van jongs af aan zijn geboortegrond fotografeert. Fraanje is het boegbeeld van de dertig jaar geleden in Lunteren opgerichte Jac. Gazenbeekstichting die als doel heeft het uitdragen van het gedachtengoed van de Veluwse schrijver Jac. Gazenbeek en de inzet voor het behoud van het streekeigene van de Veluwe. Als voorzitter van de stichting heeft hij samen met de educatiecommissie van museum Lunteren het project ‘Hessenwegen’ ontwikkeld.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden

Ronald van Riet (59, Ede) zet zich met hart en ziel in voor de samenleving. Meer dan tien jaar was hij kaderlid bij de scoutinggroep Pieter Maritz Ede. Hij was de drijvende kracht om de scoutinggroep weer deel te laten nemen aan de dodenherdenking. Verder was hij jarenlang lid van de Schietsportvereniging Neerlandia in Ede.

Van Riet is ook vrijwilliger bij het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 Wageningen. Hier was hij verantwoordelijk voor het samenstellen en het organiseren van het Bevrijdingsdefilé in Wageningen.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Gijs Aartsen (61, Bennekom) heeft zich bij voetbalvereniging Bennekom meer dan 30 jaar ingezet in verschillende functies, zoals het wekelijks trainen en begeleiden tijdens wedstrijden van diverse jeugdelftallen. Vijftien jaar was hij voorzitter en leider van het Paas-/tulpkamp, een kamp van een week ergens in Nederland met 125 jeugdleden en 30 begeleiders. Jan Bakker (66, Ede) en Alice Bakker-Groen (66, Ede) zijn al meer dan veertig jaar een grote waarde binnen de Beatrixkerk, onderdeel van de Protestantse Gemeente Ede. Zo hebben zij zich jarenlang ingezet voor het jeugdwerk. Gedurende verschillende jaren hebben ze wekelijks huiscatechese gegeven. Het echtpaar was betrokken bij het opzetten van ‘uitslaapdiensten’, die meer dan twintig jaar zijn gehouden in de Beatrixkerk.

Brigitte van Bennekom-de Blok (59, Lunteren) is vanaf 2006 actief voor de Eekhoornopvang Nederland. Brigitte heeft zich enorm ontwikkeld op het gebied van de (medische) zorg voor eekhoorns. In 2018 heeft Brigitte, met steun van Eekhoornopvang Nederland, haar eigen stichting Eekhoornopvang Neder-Veluwe opgericht. Caroline Bockweg (73, Ede) was 35 jaar lid van de Hervormde Taborkerk in Ede. Bij de Evangelische-Lutherse Gemeente was Caroline gedurende twaalf jaar ouderling. Ze heeft verschillende initiatieven genomen, zoals een contactgroep pastoraat en middagdiensten voor ouderen waarin het avondmaal wordt gevierd.

Marly Breugem-Kardol (77, Lunteren) nam in 1978 zitting in de jeugdraad bij de Hervormde Gemeente Lunteren. Vanaf 1988 was Marly vierentwintig jaar lang lid van het hoofdbestuur van de Bond van Zondagsscholen op Gereformeerde Grondslag. Ruud Coers (68, Lunteren) is meer dan 25 jaar vrijwilliger op velerlei gebied, onder ander bij de stichting Scouting Lunteren. De laatste jaren van zijn secretarisschap waren intensief, omdat het ‘troephuis’ van de scouting in 2009 afbrandde. Mede dankzij Ruud is de locatie van de scouting aan de Hessenweg behouden en is een nieuw ‘troephuis’ gebouwd.

Ed Gerressen (64, Ede) zet hij zich vanaf eind jaren zeventig in als vrijwilliger. Toen in de jaren zeventig de voetbalclub FC Ruler werd opgericht is Ed op 20-jarige leeftijd meteen aan de slag gegaan als secretaris bij deze club. Vervolgens werd hij in 1986 vrijwilliger bij de Christelijke Showkorpsen IRENE in Ede.

René Hazeleger (67, Ede) is als programmamaker betrokken bij de lokale Omroep Ede. Eerst presenteerde hij (samen met zijn broer) een programma over popmuziek. Dit mondde uit in een aantal lokale popconcerten en de oprichting van de lokale concertorganisator Bureau Heidepop. Bea Koops-Wever (69, Ede) Bea Koops is negentien jaar vrijwilliger bij de stichting Omroep Ede. In september 2002 is zij begonnen als programmamaker bij Omroep Ede. E Samen met Ed Hazeleger is zij de motor achter het wekelijkse kunstprogramma ‘Studio C’.

Huib van de Kamp (85, Bennekom) is al vijftig jaar lid van de Schuilplaats in Ede. Samen met zijn vrouw heeft hij een aantal jaren leiding gegeven aan de jeugd van de Schuilplaats. Nu is hij één van de leiders van de gebedskringen. Diny de Kaste-Leppers (73, Lunteren) is al vijfendertig jaar vrijwilliger bij Dorcas. Diny werkt in het sorteerdepot in Barneveld. Een ploeg vrijwilligers sorteert hier de kleding voor het regiodepot in Woudenberg.

Jaap Koppens (69, Lunteren) is zelfstandig ondernemer, maar weet daarnaast al vijftig jaar tijd vrij te maken voor vrijwilligerswerk, zowel op kerkelijk als op maatschappelijk gebied. Begin jaren tachtig was hij trainer en jeugdleider bij voetbalvereniging Renswoude. De stichting Tegendraads, mede opgericht door hem is een stichting die een kledingfabriek in India steunt door opdrachtgevers te zoeken. Judith van de Kraats-van Manen (81, Ede) was tot haar pensioen werkzaam bij Vilente. Veel van haar werkzaamheden is zij tot op de dag van vandaag blijven doen. Bij locatie De Pleinen verzorgt zijn elke maandagmiddag een huiskameractiviteit voor de bewoners van de afdeling De Dovenetel.

Dien Mulder-Veerman (89, Bennekom) is bijna 35 jaar geleden vrijwilligster geworden bij het Kijk en Luistermuseum in Bennekom in de functie van gastvrouw, kassamedewerker en presentator. Daarnaast deed zij ook registratiewerkzaamheden voor de textielcollectie van het museum. Daan Oostenrijk (75, Ede) heeft verschillende vrijwilligerstaken op zich genomen. Vanaf 1993 is hij lid van het Algemeen Bestuur van het Enka Mannenkoor Ede.

Jaap van Ravenswaaij (72, Lunteren) heeft meer dan veertig jaar vrijwilligerswerk gedaan op kerkelijk en cultureel gebied. In 2004 werd Jaap voorzitter van Vereniging Oud-Lunteren. Museum Lunteren wordt beheerd door deze vereniging. Wijnand Rietman (75, Ede) was in de jaren tachtig voorzitter van het buurthuis De Meerpaal in Ede. In 1995 werd Wijnand lid van Christelijke Oratoriumvereniging Excelsior Ede.

Rinus Sonneveld (85, Bennekom) heeft op velerlei gebied vrijwilligerswerk gedaan. In de jaren zeventig was hij zes jaar penningmeester bij Voetbal Vereniging Bennekom. Ook was hij één van de initiatiefnemers van de club van 100. Rita Tijmes (76, Ede) doet al meer dan 35 jaar vrijwilligerswerk op kerkelijk gebied. Vanaf 1977 was zij meer dan een decennium ouderling of voorzitter van de kerkenraad van de toen nog gereformeerde keer ‘De Open Hof’.

Hans van Veldhuizen (73, Ede) was 25 jaar lid van Hengelsportvereniging Zwarte Schapen en heeft zich vele jaren ingezet als vrijwilliger door middel van het ondersteunen van vele activiteiten en commissies. Albert van Weerdenburg (69, Ede) was vanaf 2006 negen jaar penningmeester bij de Edese afdeling van de vereniging Groei en Bloei. Hij was vanaf het begin betrokken bij het initiatief, om het klompenpad ‘het Doesburgermolenpad’ in zijn woongebied te realiseren.

Dick van de Westeringh (70, Ede) en Clazien van de Westeringh-Bins (69, Ede) zijn sinds de begin jaren 90 vrijwilliger bij ’s Heeren Loo. Het echtpaar onderneemt activiteiten met de cliënten en fungeert als begeleider tijdens uitstapjes. Evert Willemsen (68, Ede) heeft meer dan 45 jaar verschillende activiteiten verricht als vrijwilliger. In 1972 werd hij lid van de bijenhoudersvereniging De Rijnstreek in Wageningen.

Frits Willemsen (73, Ede) Willemsen heeft zich jarenlang ingezet voor de biljartsport. Eind jaren tachtig was hij medeoprichter van de Defensie Biljart Organisatie waarvan hij, tot hij in 2003 Defensie verliet, voorzitter is geweest.

Veenendaal (12)

Veenendaal is twaalf leden in de Orde van Oranje Nassau rijker. Het dozijn aan nieuwe lintjesdragers kreeg de onderscheiding traditiegetrouw in theater Lampegiet uit handen van de burgemeester.

Peter Diemer (76) is ruim 25 jaar vrijwilliger van de landelijke Vereniging Vrienden van de Kerstgroep Nederland. Van 2007 tot 2016 was hij penningmeester en tussen 1995 en 2020 schreef hij het Verenigingstijdschrift. Vanaf 2010 is hij voorzitter van Stiberok, de Stichting tot Behoud van Erfgoed rond Kerst-Nederland. Ton van Ewijk (70) zet zich sinds 2004 actief in voor de belangen van de huurders van de Veenendaalse Woningstichting, die binnenkort gaat fuseren met wooncorporatie Patrimonium. Hij is sinds 2008 voorzitter van de door hem opgerichte Stichting Huurdersbelangen VWS.

Fred Gerritsen (65) was van juli 1988 tot mei 2003 secretaris van voetbalclub GVVV. Van januari 2007 tot en met juni 2019 was hij 12,5 jaar scriba van de voormalige wijkgemeente Centrum-Zuid Petrakerk, die in juni 2019 is samengegaan met de voormalige wijkgemeente West De Goede Reede tot de huidige wijkgemeente ZuidWest. Mien Helms-van Eden (77) is sinds maart 2005 actief in het restaurant van Zorggroep Charim op de locatie De Meent. Vanaf datzelfde jaar is zij vrijwilliger bij het Ritmeester - Veenzangers Mannenkoor. Sinds de start van de voedselbank in Veenendaal in 2013 is zij een vaste vrijwilliger.

Gerda van Kampen-van Beek (65) zet zich sinds 1985 op diverse manieren in binnen de PKN Wijkgemeente ZuidWest, onder meer bij de Kindernevendienst. Van 1990 tot 2019 was zij vrijwilliger bij het Bouwdorp Veenendaal. Sinds 1996 is ze vrijwilliger bij Kwink kinderopvang, op dit moment bij peutergroep De Bongerd. Gerda Konstapel-Peeters (74) is sinds januari 1996 vrijwilliger bij Buitenzorg. Van 1997 tot 2017 was ze bestuurslid en nam onder meer het initiatief tot het vormen van een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking.

Jan Roest (67) was van 1984 tot 1996 diaken bij de Hervormde Gemeente Veenendaal en van 2009 tot 2022 ouderling. Vanaf 2014 was hij voorzitter van de wijkkerkenraad. Van 1996 tot 1999 was hij lid van het algemeen bestuur van Woon- zorg- en Dienstencentrum De Engelenburgh en van 1997-2007 lid van de Raad van Toezicht van het Ichthus college. Peter van de Rovaart (73) is sinds 1981 lid van de EHBO in Veenendaal en sinds 2005 als hulpverlener betrokken bij diverse activiteiten en evenementen. Vanaf 1994 bezoekt hij als Sinterklaas jaarlijks WereldKidz Mozaïek Petenbos.

Wim Schokker (72) vervult al vrijwel zijn hele leven vrijwilligersfuncties. Als tiener begeleidde hij zeilkampen van het LCGJ (Landelijk Centrum voor Gereformeerd Jeugdwerk). Begin jaren tachtig werd hij actief voor korfbalvereniging SKF, waar hij nog altijd wekelijks vrijwilligerswerk doet. Alice Van Schuppen (51) zit vanaf 2000 in het verenigingsbestuur van scoutinggroep De Zwervers en sinds 2009 ook in het bestuur van de stichting.

Ronald Veen (66) is al meer dan 27 jaar actief in de Veenendaalse politiek en sinds 2006 raadslid namens de VVD. Met een korte onderbreking tussen 2015 en 2018 was hij in totaal 13 jaar lid van de gemeenteraad. In 2010 werd hij gekozen tot raadslid van het jaar. Iris Vermeulen-Borreman (71) maakt zich sinds vele jaren verdienstelijk als vrijwilliger. Van 1985 tot 1993 was zij bestuurslid van Patrimonium Bouwvereniging in Veenendaal. Sinds 1995 is zij tuinvrijwilliger bij Stichting Kasteel Amerongen.

Wageningen (1)

Berrie Ruijling(74) werd voor zijn verdiensten als vrijwilliger bij diverse organisaties benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ruijling is ook een groot fietsliefhebber en al jaren actief bij de Toerclub Wageningen. Van 1995 tot 2002 was hij voorzitter van TCW’79.

Rhenen (1)

Peter Schreuders was in zijn werkzame leven bij de Marechaussee als vrijwilliger actief als kassa- en baliemedewerker en suppoost in het Marechaussees Museum in Buren. Van 1999 tot 2005 was hij in Veenendaal lid van de Verenigingsraad van Patrimonium Woonservice Veenendaal. Verder was hij van 2001 tot 2018 secretaris van de bewonerscommissie Holle Kamp Veenendaal waar hij onder andere zich bezig hield met het onderhoud van de oude begraafplaats.

Renswoude (2)

Anton van Wolfswinkel was jaren lid van de vrijwillige brandweer in Maarn/Maarsbergen en bestuurslid van het Utrechts Landbouwgenootschap (het huidige LTO). Na zijn verhuizing naar Renswoude is hij zich gaan inzetten voor de Hervormde Gemeente in Renswoude. Inmiddels is hij daar al meer dan vijftien jaar bezoekbroeder en wijkouderling. Jan Jacob van Dijk verzorgt als organist al meer dan vijftig jaar de muzikale begeleiding van ere-, rouw- en trouwdiensten voor onder meer de Hervormde Gemeente Renswoude, Protestantse Gemeente De Voorhof in Woudenberg en de Hervormde Gemeente in Maarsbergen.