LIVE | Boeren eisen bij rechter compensatie voor fipronilcrisis

Het bedrijf Chickfriend uit Barneveld gebruikte voor de bestrijding van bloedluis bij kippen een verboden middel: fipronil. Dat stofje kwam in de eieren terecht, zo werd achterhaald. Daardoor ontstond een grote crisis. De eieren moesten teruggehaald worden, stallen konden maandenlang niet worden gebruikt omdat er nog fipronil in aanwezig was.

Honderd miljoen schade

Berekend is dat kippenboeren in totaal voor een slordige 100 miljoen euro schade opliepen. Volgens de gedupeerde boeren heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) fouten gemaakt. Die dienst zou al maanden voor de crisis op de hoogte zijn geweest van het gebruik van het verboden middel in stallen. De pluimveesector stelt dat de NVWA had moeten waarschuwen.



Belangenclubs LTO en de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders spanden een rechtszaak aan tegen de staat. DIe verloren ze. Maar de boeren gingen in hoger beroep. Dat beroep dient vandaag bij het Hof in Den Haag.



Een uitspraak van het Hof wordt niet vandaag verwacht.