Live: Kamerdebat over Lelystad Airport

Bijna 600 fans van GVVV gaan naar Cambuur voor bekerkraker

20:09 Stiekem hopen ze op een herhaling van het bekersucces van GVVV in 2011. Toen was de kwartfinale het eindstation. Vanavond staan de 577 supporters achter hun ploeg tegen Cambuur in Leeuwarden naar de overwinning te schreeuwen.