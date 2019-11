Lonely Planet heeft de Veluwe ontdekt: reisblogger Wendy weet precies waarom

Oproep Rolschaat­sen op de snelweg, deed jij dat ook op de autoloze zondagen in 1973?

5 november 6 januari 1974. Het is de laatste autoloze zondag die we kennen. De verhoogde olieprijzen voor westerse landen noopten het kabinet in 1973 om maatregelen te nemen. En dus mochten we tussen 4 november 1973 en 6 januari 1974 op zondagen niet de weg op. Althans, niet met de auto. Als we de verhalen mogen geloven werd de snelweg een paradijs voor rolschaatsers, skelteraars en fietsers.