Loterijprijs van 200.000 euro valt in Ede

Video/update Bewoners 50 ontruimde flatwoningen Wageningen mogen weer naar huis

18:11 WAGENINGEN - Op last van de brandweer is woensdag rond het middaguur een volledig flatgebouw aan de Troelstraweg in Wageningen ontruimd. Het gaat om vijf lagen met in totaal 50 woningen. De bewoners konden vanaf omstreeks 17.30 uur weer naar huis.