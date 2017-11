Lubach over vliegroutes: 'In de jaren vijftig was Ede gewoon van de kaart geveegd'

UPDATE Personeel café haalt ouderen uit flat bij brand in Ede

4 november EDE - Personeel van café Flannagan's in het centrum van Ede heeft zaterdag een groepje oudere bewoners geëvacueerd nadat brand was uitgebroken in de fietsenzaak onder hun flats. De ouderen zijn tijdelijk opgevangen in de kroeg tot het incident onder controle was.