Lunteren schreeuwt om woningen voor starters: ‘Zo blijf je de jeugd het dorp uitjagen’

Stikstof­rech­ten kopen? Hoe makelaars vraag en aanbod bij elkaar brengen

Partijen als Schiphol en Rijkswaterstaat azen op de stikstofrechten van boeren in onze regio. Miljoenen worden op tafel gelegd om veehouderijen op te kopen. De Tweede Kamer heeft grote zorgen over de wildwestsituatie die hierdoor ontstaat. Een inkijkje in de wereld van de stikstofhandel. ,,Ze graaien maar raak.’’

11 december