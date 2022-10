Lunterse racefans bouwen hun eigen Red Bull-bus: ‘Mensen hopen achter het glas Max te ontdekken’

Met videoVan Barcelona tot Boedapest met ook tussenstops in het Oostenrijkse Spielberg en het circuit van Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen. Als Max Verstappen in 2023 op jacht gaat naar zijn derde Formule 1-kroon, weet hij zich gesteund door een fanatiek supporterslegertje uit Lunteren. Die trips ondernemen zij in een zelf geprepareerde touringcar in de Red Bull-kleuren.