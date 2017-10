Man berooft Marktplaats-verkoper van MacBook na 'koop-afspraak'

De MacBook stond te koop op Marktplaats en de verkoper kreeg een bericht van de man dat die de laptop wel wilde kopen. Er werd een afspraak gemaakt voor woensdag 4 oktober, waar de schoonzus van de koper in huis bleef om de MacBook te verkopen.



De verdachte was echter kennelijk van plan de MacBook zonder te betalen mee te nemen: hij gaf namelijk de schoonzus een duw, griste de laptop weg en ging er vandoor.



De vrouw is daarna achter de verdachte aan gerend, maar raakte hem kwijt ter hoogte van de Bontekoestraat. De politie is nu op zoek naar mensen die woensdag rond 16.30 uur iets verdachts hebben gezien in die omgeving.



Volgens de politie was de dader ongeveer 30 jaar oud, had hij een negroïde uiterlijk, was hij ongeveer 1.90 meter lang, had een slank postuur en dikke lippen en droeg hij zwart, kort geschoren haar, een donkerkleurige jas en sportschoenen.



Mensen die denken de dader te herkennen of die meer informatie hebben, wordt verzocht dit door te geven aan de politie op het nummer 0900-8844.