Man die 18-jarige in brommobiel doodreed hoort jaar cel eisen

De officier van justitie verwijt de automobilist dat hij veel te hard over de Edeseweg heeft gereden en dat hij onder invloed was van alcohol.

De automobilist had achter het stuur een sjekkie gedraaid en zocht zijn aansteker. Even waren zijn ogen van de weg. Het volgende moment zat hij op de verkeerde weghelft en reed hij de hem tegemoetkomende jongen in een 45-kilometerwagentje frontaal aan.

Huilend

Het slachtoffer werd tientallen meters weggeslingerd door de klap. Hij overleed ter plekke. De automobilist hoorde de beschuldigingen op de rechtbank in Arnhem huilend aan. ,,Dit had nooit mogen gebeuren”, reageerde hij. Uit onderzoek blijkt dat de man 140 kilometer per uur moet hebben gereden, waar een limiet geldt van tachtig. De man zelf zegt dat hij ongeveer honderd reed. Zijn raadsvrouw zette vraagtekens bij het onderzoek.

'Onbeschrijfelijk veel pijn'

Uit een ademanalyse bleek dat de man drie keer zoveel alcohol op had als is toegestaan voor een beginnend bestuurder. De man zei dat hij niet het gevoel had gehad dat hij niet kon rijden. Hij had weliswaar diverse biertjes gedronken, maar dat was verspreid over de dag.