Man die bijna twee jaar buurvrouw in haar slaapkamer filmde krijgt taakstraf

Drugsafval gevonden in Binnenveld bij Bennekom

11:34 BENNEKOM - Op de Kooiweg in Bennekom is vanochtend een hoeveelheid drugsafval gevonden. Volgens getuigen gaat het om twee vaten van 1.000 liter per stuk met enkele andere vaten eromheen. In de vaten zit volgens de politie 'vermoedelijk een chemische substantie'