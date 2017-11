Man die fietser zwaar verwondde en bleef lastigvallen hoort cel eisen

'Veel kinderen zijn bij intocht al nieuwe Piet, nu de echte nog'

10:39 WAGENINGEN - Een aantal Wageningers is een digitale petitie gestart om het uiterlijk van 'Piet' in Wageningen te veranderen. In Wageningen waren er zaterdag louter zwarte pieten bij de intocht van Sint Nicolaas. Vorig jaar was er wel een enkele roetveegpiet, maar dit jaar was daar niemand voor te porren, zo liet de organisatie al eerder weten.